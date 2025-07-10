Крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро. Подробности обнародовали в пресс-службе «Альфа-банка».
В банке уточнили про введение с 10 июля новой услуги. И добавили, что она связана с возможностью заменить изношенные, поврежденные, но сохранившие признаки платежности банкноты евро и долларов, подлинность которых не вызывает сомнения.
В пресс-службе пояснили: менять можно будет купюры одного номинала на банкноты в иностранной валюте этого же вида. Говорится, что тариф окажется 10% от суммы операции, однако не менее шести рублей.
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