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Крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро

Белорусы смогут заменить поврежденные доллары и евро в еще одном белорусском банке.

Источник: Комсомольская правда

Крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро. Подробности обнародовали в пресс-службе «Альфа-банка».

В банке уточнили про введение с 10 июля новой услуги. И добавили, что она связана с возможностью заменить изношенные, поврежденные, но сохранившие признаки платежности банкноты евро и долларов, подлинность которых не вызывает сомнения.

В пресс-службе пояснили: менять можно будет купюры одного номинала на банкноты в иностранной валюте этого же вида. Говорится, что тариф окажется 10% от суммы операции, однако не менее шести рублей.

Ранее Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси.

Тем временем в Беларуси власти отреагировали на родителей, чьи дети обучаются на дому.

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