СМИ: Франция возобновит производство крылатых ракет SCALP-EG

SCALP предназначены для преодоления противовоздушных систем и поражения особо важных целей, включая бункеры. Заявленная дальность полета у них превышает 250 километров в экспортном варианте и доходит до 560 километров для использования французской и британской армиями. SCALP EG (французская версия) и Storm Shadow (британская версия) во многом идентичны, отличаются они только программным обеспечением и типами самолетов, предназначенных для их доставки, говорится в статье.