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СМИ: Франция возобновит производство крылатых ракет SCALP-EG

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 9 июля, сообщил, что консорциум MBDA возобновит производство франко-британских крылатых ракет воздушного базирования SCALP, пишет United24 Media со ссылкой на пост министра в соцсети Х.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в декабре 2024 года сенат Франции изложил планы дополнительных заказов боеприпасов, в том числе ракет SCALP. «Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после последнего заказа», — написал Лекорю в соцсети. Ракеты будут производиться на британском заводе MBDA в Стивенедже.

Лекорню подчеркнул, что эти ракеты активно используются в украинском конфликте и предположил, что, помимо пополнения запасов Королевских военно-воздушных сил Великобритании и Воздушно-космических сил Франции, некоторые из вновь произведенных ракет могут быть поставлены на Украину.

SCALP предназначены для преодоления противовоздушных систем и поражения особо важных целей, включая бункеры. Заявленная дальность полета у них превышает 250 километров в экспортном варианте и доходит до 560 километров для использования французской и британской армиями. SCALP EG (французская версия) и Storm Shadow (британская версия) во многом идентичны, отличаются они только программным обеспечением и типами самолетов, предназначенных для их доставки, говорится в статье.

Ракеты SCALP поставляются на Украину с 2023 года, но их запасы не пополнялись. Используя эти ракеты, Киев может наносить высокоточные удары вглубь территории России, отмечает издание.