СМИ: Франция возобновит производство крылатых ракет SCALP-EG

Согласно статье, в декабре 2024 года сенат Франции изложил планы дополнительных заказов боеприпасов, в том числе ракет SCALP. «Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после последнего заказа», — написал Лекорю в соцсети. Ракеты будут производиться на британском заводе MBDA в Стивенедже.
SCALP предназначены для преодоления противовоздушных систем и поражения особо важных целей, включая бункеры. Заявленная дальность полета у них превышает 250 километров в экспортном варианте и доходит до 560 километров для использования французской и британской армиями. SCALP EG (французская версия) и Storm Shadow (британская версия) во многом идентичны, отличаются они только программным обеспечением и типами самолетов, предназначенных для их доставки, говорится в статье.
Ракеты SCALP поставляются на Украину с 2023 года, но их запасы не пополнялись. Используя эти ракеты, Киев может наносить высокоточные удары вглубь территории России, отмечает издание.