Стоимость билетов на первые рейсы в Геленджик выросла почти в три раза

Сейчас стоимость билета на первый рейс 18 июля в Геленджик составляет 50,2 тыс. руб. за одно место. Время в пути на самолете SU 1082 составляет 4 часа 5 минут. Обратно из Геленджика в Москву можно добраться за 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут.