Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АСИ улучшение инвестклимата

«Знаю, что улучшение инвестклимата, поддержка предпринимателей и создание условий для ведения бизнеса в целом — одни из ваших ключевых приоритетов, — обратился Игорь Карачин к главе региона. — Также сейчас очень важно создавать соответствующие условия для участников СВО, которые возвращаются с фронта: помимо мер соцподдержки, нужно помочь людям, у кого есть желание и возможность попробовать себя в предпринимательском деле, в иных проектах. Знаю, что в регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Уверен, что мы увидим соответствующие результаты».