Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АСИ улучшение инвестклимата

В четверг, 10 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с первым заместителем генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) — руководителем аппарата Агентства Игорем Карачиным. Предметом встречи стали вопросы развития инвестиционного климата в регионе и поддержка участников СВО.
«Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей — технологичных, социально ориентированных», — отметил глава региона, открывая встречу.
Стороны обсудили возможность реализации пилотных проектов в Самарской области, а также улучшения инвестиционного климата с точки зрения лучших практик Агентства.
Отдельно Игорь Карачин выразил благодарность жителям региона, принявшим активное участие в недавнем форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве 2−3 июля. «Форум “Сильные идеи для нового времени” проводится в соответствии с Указом Президента РФ, в рамках этого мероприятия также скоро состоится конкурс растущих российских брендов “Знай наших”. Объявление финалистов и победителей запланировано на 17 июля», — сообщил он.
В этом году в конкурсе участвуют около 200 самарских компаний. Как отметил первый заместитель генерального директора АСИ, очень важно, что благодаря таким инициативам и поддержке региональных органов власти и глав регионов (конкурс всероссийский) о местных брендах больше узнают жители и Самарской области, и других регионов.
«Знаю, что улучшение инвестклимата, поддержка предпринимателей и создание условий для ведения бизнеса в целом — одни из ваших ключевых приоритетов, — обратился Игорь Карачин к главе региона. — Также сейчас очень важно создавать соответствующие условия для участников СВО, которые возвращаются с фронта: помимо мер соцподдержки, нужно помочь людям, у кого есть желание и возможность попробовать себя в предпринимательском деле, в иных проектах. Знаю, что в регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Уверен, что мы увидим соответствующие результаты».
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.