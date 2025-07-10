Вице-губернатор Антон Емельяненко обсудил вопросы улучшения инвестиционного климата с топ-менеджментом АСИ

«Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей — технологичных, социально ориентированных», — отметил глава региона.