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Виталий Жданов стал новым гендиректором «Леноблводоканала»

Генеральным директором ГУП «Леноблводоканал» назначен Виталий Жданов. О смене руководителя предприятия сообщили в пресс-службе регионального комитета по ЖКХ.

Господин Жданов на этой должности займется решением ключевых задач, которые направлены на повышение качества услуг и воды. Новому гендиректору также предстоит сфокусироваться на реализации всех федеральных и региональных программ, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

До этого Виталий Жданов был заместителем гендиректора в АО «ЛОЭСК». Там он формировал инвестиционные программы, защищал тарифы, курировал ключевые проекты предприятия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший советник губернатора Петербурга стал зампредом самарского правительства.