Виталий Жданов стал новым гендиректором «Леноблводоканала»

Господин Жданов на этой должности займется решением ключевых задач, которые направлены на повышение качества услуг и воды. Новому гендиректору также предстоит сфокусироваться на реализации всех федеральных и региональных программ, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».