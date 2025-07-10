Экономику пора размораживать: почему необходимо снижение ключевой ставки

Мы уже почти два года живем в условиях высокой ключевой ставки Центрального банка. Завышенный уровень ключевой ставки однозначно сыграл свою роль в трансформации нашей экономики. При этом наблюдается целый ряд признаков того, что данная роль высокого «ключа» скорее негативная, а значит, радикальное снижение ключевой ставки уже совершенно необходимо.
Напомню, что в период СВО мы довольно долго жили в условиях относительно невысокой ставки. Так, в период с 16 июня 2022 года по 15 августа 2023 года ставка находилась в диапазоне 7,5−9,5%, но уже со второй половины августа 2023 года ставка, благодаря решениям ЦБ, начала поэтапно расти и достигла в конце 2024 года пика в 21%, сделав Россию одним из антилидеров по этому показателю в мире. В июне произошло снижение «ключа» до 20%, в июле возможно снижение и до 17%. Однако данный уровень также представляется запредельным.
Важно понимать мотивировку данных решений. Здесь, как говорится, всё просто. Руководство Центробанка абсолютно уверено в том, что в стране наблюдается избыток денежной массы и чрезмерный приток денег в экономику и торговлю. Большой объем денег у предприятий и населения, по мнению ЦБ, стимулирует спрос на товары и услуги, что создает основания для роста инфляции в стране.
Высокий уровень инфляции (в районе 10% и выше), конечно, не добавляет оптимизма в экономике, и с таким уровнем инфляции, конечно, надо бороться; но возникает как минимум два резонных вопроса. Первый: почему ЦБ РФ борется исключительно с инфляцией? У него других задач нет? Второй: почему наш отечественный Центральный банк борется с инфляцией, создавая новые сложности для развития национальной экономики? И если первый вопрос скорее риторический, то второй — однозначно проблемный. И, как уже было сказано выше, есть как минимум семь совершенно явных признаков того, что экономика России благодаря высокому уровню ключевой ставки оказалась в крайне затруднительной ситуации.
О том, что благодаря охлаждению экономики сократились темпы экономического роста, не говорит только ленивый. В прошлом году мы как национальная экономика показали рост более чем в 4%, что по мировым меркам и даже на фоне наших партнеров по БРИКС в целом неплохо, но точно есть результаты получше. В текущем же году данный показатель для нас уже абсолютно недосягаем. И если прогнозы Минэкономразвития России ориентируют нас на 2−2,5% экономического роста, то статистика по итогам месяцев первого полугодия 2025 года говорит о том, что и данный уровень темпов приращения национальной экономики выглядит скорее фантастическим. Не хочу делать апокалиптических прогнозов, но при нынешнем уровне ключевой ставки не свалиться в минус по итогам года уже большое достижение.
Не будем говорить о том, что расти надо не на 2 или 4 процента в год, а на 8 или 10 процентов. Важно лишь то, что в условиях международных санкций и гибридной войны коллективного Запада против России в нашей стране уже фактически не наблюдается расширенного воспроизводства, а это является серьезным вызовом с точки зрения решения всевозможных задач, начиная с обеспечения качества жизни граждан и заканчивая СВО.
Кто-то скажет, что вопросы темпов экономического роста волнуют скорее специалистов, что отчасти является правдой. Но данный аспект суть отражение более приземленных и очевидных признаков ухудшения экономической ситуации в стране.
Итак, первый признак — сокращение индекса деловой активности в июне текущего года до показателей ниже 50. Что это означает? Предприятия не видят возможности для расширения производства, боятся сокращения спроса и с осторожностью оценивают свое положение на рынке. Значение «50» является пороговым, и все результаты ниже данного уровня являются признаками спада в экономике.
Второй признак — фиксация на фактическом нуле роста индекса производства товаров и услуг, что говорит, собственно, о том, что в экономике и в целом в стране нет потребности в опережающем росте производства новых товаров и услуг, как будто того, что есть, уже достаточно.
Здесь мы вспоминаем про третий признак — снижение инвестиционной активности в стране. Если в 2024 году рост капиталовложений бизнеса достигал 7,4%, то, по оценкам Минэкономразвития России, в 2025 году он составит всего 1,7%, что, с одной стороны, пока не выглядит катастрофой, но признаком системного кризиса точно является.
Четвертый — рост дебиторской задолженности перед предприятиями. Проблема состоит в том, что заказчики часто не торопятся рассчитываться с предприятиями за уже поставленные товары или услуги. Фактически заказчики в данной форме бесплатно кредитуются за счет подрядчиков. Часто это приводит к тому, что подрядчики «перехватывают» в банках на операционную деятельность, беря там коммерческие кредиты по завышенным ставкам. По сути, это путь в сторону кризиса неплатежей, что, в свою очередь, может привести к банкротствам громадного числа добросовестных предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Вообще, как выяснилось, в последние годы банковское дело самый прибыльный бизнес в России. В 2023 году чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб., а в 2024 году — уже 3,8 трлн руб. При этом банковский сектор привлек рекордные объемы депозитов. На начало текущего года на счетах граждан хранилось почти 60 трлн руб. Конечно, депозиты позволяют нашим гражданам иметь гарантированный пассивный доход, и ключевая ставка является причиной депозитного бума на потребительском рынке. При этом мы все должны прекрасно понимать, что депозиты по факту выводят средства из экономики и замораживают их в банковской сфере.
И здесь мы вспоминаем про пятый признак, который проявляется в том, что в стране началось снижение заработных плат, не только в реальном, но часто и в номинальном выражении, что фиксируют опросы работников в России. «Охлаждение» экономики привело к тому, что работодатель больше не может поддерживать рост заработной платы на должном уровне.
Президент России в своем выступлении на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме неоднократно подчеркивал, что нам нужна экономика высоких заработных плат, основанная на творчестве, компетенциях и высокой производительности труда. Говорить о том, что данная цель будет достигнута в условиях снижения доходов населения, конечно же, не приходится.
Шестой признак проявляется в снижении потребительского спроса населения. Люди начали меньше тратить на себя, на свои семьи, на свою жизнь, здоровье, досуг и пр. Если это происходит, то, возможно, государство делает что-то не так?
Напомню, что в нашей стране пенсии ежегодно индексируются на уровень инфляции. Но все мы, и особенно люди пенсионного и предпенсионного возраста, прекрасно знаем, что рост цен на товары первой необходимости значительно выше темпов инфляции. И причина здесь кроется как раз в запредельном уровне ключевой ставки, поскольку производители товаров и услуг кредитуются в банках по коммерческим ставкам, которые рассчитываются на основе «ключа» Центробанка. Всё просто: выше «ключ» — выше цены. По сути, двузначный уровень ключевой ставки является не тормозом, а стимулятором роста инфляции. Неужели это непонятно нашим монетарным властям?
В этой части необходимо напомнить про седьмой, фундаментальный признак кризисной ситуации в российской экономике… В первом полугодии текущего года в России впервые за десятилетия (!) снизилась реальная денежная масса, то есть объем денежных средств во всех их формах и совокупностях в нашей стране реально сократился, что создает проблемы для текущего и будущего экономического развития.
Самое удивительное во всей этой истории то, что влияние высокого «ключа» на снижение инфляции совсем неочевидно и неоднозначно. Мы уже значительное время живем в эпоху высокой ключевой ставки, но все это время уровень инфляции остается по-прежнему запредельно высоким — около 10%. Возможно, ключевая ставка, извиняюсь за тавтологию, вовсе не является ключом к решению данной проблемы и надо использовать другие методы? Например, стимулировать предложение, то есть создавать новые производства и выводить на рынок новые товары и услуги, о чем, кстати, неоднократно говорил президент России.
Теперь вернемся к апокалиптическим прогнозам… Как уже отмечалось, текущая экономическая динамика при высоком «ключе» не вселяет никакого оптимизма. И рассчитывать, что мы как-то выстоим в текущих условиях, конечно же, глупо. Экономика, как велосипед, не может стоять на месте: она либо движется вперед, либо падает. Соответственно, рецессия, банкротства предприятий, рост социальной напряженности к концу текущего года могут стать, увы, неприятной реальностью.
Что же делать? Это, конечно, тема отдельного разговора, но в двух словах отмечу главное: критически важно насыщать экономику необходимыми денежными средствами, обеспечивать стимулирование внутреннего спроса, решать задачи развития и модернизации инфраструктуры и пр. Денег в экономике должно быть больше! А для этого нужна целевая эмиссия, реальное государственное планирование и дешевый кредит. Нужно создавать ту самую экономику предложения и высоких заработных плат, о которой говорит президент России.
И, конечно же, надо обеспечить фундаментальное и абсолютно ответственное снижение ключевой ставки: сначала до уровня ниже 10%, а в перспективе — до уровня 3%. Этот показатель можно считать нормой и для обеспечения экономического роста, и для социального развития, и для контроля за ценами в стране. При этом действовать нужно прямо сейчас. Надеюсь, наши монетарные власти нас услышат…