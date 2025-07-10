Экономику пора размораживать: почему необходимо снижение ключевой ставки

О том, что благодаря охлаждению экономики сократились темпы экономического роста, не говорит только ленивый. В прошлом году мы как национальная экономика показали рост более чем в 4%, что по мировым меркам и даже на фоне наших партнеров по БРИКС в целом неплохо, но точно есть результаты получше. В текущем же году данный показатель для нас уже абсолютно недосягаем. И если прогнозы Минэкономразвития России ориентируют нас на 2−2,5% экономического роста, то статистика по итогам месяцев первого полугодия 2025 года говорит о том, что и данный уровень темпов приращения национальной экономики выглядит скорее фантастическим. Не хочу делать апокалиптических прогнозов, но при нынешнем уровне ключевой ставки не свалиться в минус по итогам года уже большое достижение.