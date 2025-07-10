«Это не была вирусная атака или взлом». Нацбанк назвал причину сбоя 9 июля, когда у белорусов появился минусовой баланс на картах

Нацбанк опроверг вирусную атаку или взлом при сбое с картами белорусов 9 июля. Подробности БелТА озвучил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун.
Представитель Нацбанка напомнил, что в среду утром, 9 июля, случился технический сбой (подробнее мы писали здесь). Картун отметил, что сбой был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки.
— Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств, — обратил внимание зампред правления Нацбанка.
Андрей Картун уточнил: 10 июля Национальный банк отмечает, что действия работоспособной системы полностью восстановлены. Он отметил, что в том числе сами банки (сбой затронул «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк») информируют об исправлении всех ошибок.
— Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы, — акцентировал внимание представитель Нацбанка Беларуси.
По его словам, пострадать могли все, в том числе сотрудники банка, Белорусского межбанковского расчетного центра, обычные белорусы.
Тем временем процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.
Ранее крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро.
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