Биткоин снова взлетел до небес: Побит исторический рекорд

Биткоин, рухнувший в глубочайшую яму в период правления в США демократов и Джо Байдена, снова расправляет плечи. На этот раз криптовалюта побила собственный исторический рекорд, взмыв выше отметки в 112 тыс. долларов за единицу. Сейчас один коин торгуется по 112682 доллара, что следует из данных площадки Binance.
Так, 10 июля 2025 года в 19:24 по московскому времени биткоин взлетел до 112 тысяч 106 долларов, что продемонстрировало рост криптовалюты на 2,7%.
Однако на этом биткоин не остановился, и всего лишь через 15 минут его стоимость уже составляла 112 тысяч 682 доллара. А это уже 3,06% роста.
Причины такого серьёзного роста стоимости биткоина пока остаются загадкой, однако напомним, что 4 июля 2025 года произошло кое-что экстраординарное. Два спящих криптокошелька, на которых хранились в сумме 20 тыс. биткоинов, неожиданно переместили их на другие адреса. По нынешнему курсу состояние этих кошельков оценивается более чем в два миллиарда долларов. Повлияло ли это на повышение курса — не ясно.