Биткоин снова взлетел до небес: Побит исторический рекорд

Причины такого серьёзного роста стоимости биткоина пока остаются загадкой, однако напомним, что 4 июля 2025 года произошло кое-что экстраординарное. Два спящих криптокошелька, на которых хранились в сумме 20 тыс. биткоинов, неожиданно переместили их на другие адреса. По нынешнему курсу состояние этих кошельков оценивается более чем в два миллиарда долларов. Повлияло ли это на повышение курса — не ясно.