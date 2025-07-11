Завод по выращиванию креветок под Тосно приостановил работу

Речь идет о предприятии «Северная креветка», открытом в 2020 году в поселке Тельмана. Это было первое в регионе производство, специализировавшееся на выращивании и переработке креветок. Готовая продукция в охлажденном виде поставлялась в магазины Петербурга и области.