Завод по выращиванию креветок под Тосно приостановил работу

Пилотный проект по выращиванию креветок в Тосненском районе временно остановлен. Как сообщила начальница отдела комитета по агропромышленному комплексу региона Наталья Тарасова в беседе с ТАСС, основная сложность заключается в поставках посадочного материала из Таиланда, который требует беспересадочной транспортировки.
Речь идет о предприятии «Северная креветка», открытом в 2020 году в поселке Тельмана. Это было первое в регионе производство, специализировавшееся на выращивании и переработке креветок. Готовая продукция в охлажденном виде поставлялась в магазины Петербурга и области.
— Сейчас мы прорабатываем возможные решения логистической проблемы, — отметила Тарасова. В комитете подчеркивают, что проект носил экспериментальный характер, а полученный опыт будет учтен при разработке новых направлений аквакультуры в регионе.