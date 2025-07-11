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Завод по выращиванию креветок под Тосно приостановил работу

Готовая продукция в охлажденном виде поставлялась в магазины Петербурга и области.

Источник: Комсомольская правда

Пилотный проект по выращиванию креветок в Тосненском районе временно остановлен. Как сообщила начальница отдела комитета по агропромышленному комплексу региона Наталья Тарасова в беседе с ТАСС, основная сложность заключается в поставках посадочного материала из Таиланда, который требует беспересадочной транспортировки.

Речь идет о предприятии «Северная креветка», открытом в 2020 году в поселке Тельмана. Это было первое в регионе производство, специализировавшееся на выращивании и переработке креветок. Готовая продукция в охлажденном виде поставлялась в магазины Петербурга и области.

— Сейчас мы прорабатываем возможные решения логистической проблемы, — отметила Тарасова. В комитете подчеркивают, что проект носил экспериментальный характер, а полученный опыт будет учтен при разработке новых направлений аквакультуры в регионе.