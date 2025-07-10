Нацбанк сказал о 500 обращениях белорусов по неверному балансу карт после сбоя

По его словам, процессинговый центр работает в штатном режиме, осуществляются платежи. Картун акцентировал внимание: те белорусы, которые не увидели той суммы, которая, по их мнению, должна отображаться на карте, нужно обратиться в банк через обратную связь или сall-центр. Специалист добавляет, что перед этим рекомендуется посмотреть расходные операции по карт-счетам в интернет-банкинге.