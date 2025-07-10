Нацбанк сказал о 500 обращениях белорусов по неверному балансу карт после сбоя. Подробности озвучил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, передает БелТА.
Картун уточнил, что у белорусов после случившегося сбоя 9 июля (подробнее мы писали здесь) остались вопросы, касающиеся того, что некорректно произошло восстановление баланса по картам.
— Соответственно, здесь банки разбираются в индивидуальном порядке, — уточнил заместитель председателя правления.
Представитель Нацбанка обратил внимание, что в «Беларусбанке» 10 июля, в четверг, было примерно 500 обращений от белорусов, которые касались некорректного отображения баланса. Он уточнил, что в индивидуальном порядке была отработана уже практически половина из обращений.
— В электронном виде через обратную связь на сайте банка к вечеру сообщается о том, что нет ни одного обращения по части некорректного отображения сумм, которые произошли до технического сбоя, — отметил Андрей Картун.
По его словам, процессинговый центр работает в штатном режиме, осуществляются платежи. Картун акцентировал внимание: те белорусы, которые не увидели той суммы, которая, по их мнению, должна отображаться на карте, нужно обратиться в банк через обратную связь или сall-центр. Специалист добавляет, что перед этим рекомендуется посмотреть расходные операции по карт-счетам в интернет-банкинге.
— Зачастую бывают случаи, когда во время технического сбоя человек заехал на заправку или зашел в магазин, и сумма могла быть списана в это время, а он не заметил, — пояснил представитель Нацбанка Беларуси.
Ранее Нацбанк назвал причину сбоя 9 июля, когда у белорусов появился минусовой баланс на картах: «Это не была вирусная атака или взлом».
Тем временем ГАИ обратилась к белорусским водителям с важным заявлением.
А еще МЧС разослало белорусам СМС-сообщения с важным предупреждением.