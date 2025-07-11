Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 11 июля

В Национальном банке понизили курсы валют на 11 июля 2025 года, пятницу. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 11 июля, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9354 белорусского рубля, 1 евро — 3,4433 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7581 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 10 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшены в пятницу, 11 июля. При этом ощутимее скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара опустился на 0,0170 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0151 белрубля, курс российского рубля опустился на 0,0063 белрубля.
Еще Нацбанк сказал, что происходит с долларом в Беларуси.