В Белоруссии сбой в работе банков

«Утром произошёл технический сбой, связанный с очередным плановым обновлением системы, затронувший ряд банков. Многие пользователи могли видеть отрицательный баланс или списания, однако деньги с карт никуда не исчезали и не списывались. Это не была вирусная атака или взлом, а именно техническая ошибка в ходе обновления», — пояснил Картун в видеообращении на Telegram-канале Нацбанка.