В Белоруссии сбой в работе банков

В Белоруссии произошёл сбой в отображении балансов на картах трёх банков из-за планового обновления процессинговой системы, сообщили в Национальном банке. Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун опроверг версии о хакерской атаке или вирусе. Об этом пишет РИА Новости.
«Утром произошёл технический сбой, связанный с очередным плановым обновлением системы, затронувший ряд банков. Многие пользователи могли видеть отрицательный баланс или списания, однако деньги с карт никуда не исчезали и не списывались. Это не была вирусная атака или взлом, а именно техническая ошибка в ходе обновления», — пояснил Картун в видеообращении на Telegram-канале Нацбанка.
Он отметил, что работа системы уже полностью восстановлена, а банки восстановили остатки на счетах клиентов до момента сбоя. В случае обращений по некорректному отображению баланса вопросы решаются индивидуально.
«Например, по “Беларусбанку” за сегодня поступило около 500 жалоб, связанных с неправильным отображением баланса, почти половина из них уже обработана. К вечеру через электронные каналы обратной связи подобных обращений не осталось. Процессинговый центр работает в штатном режиме, платежи осуществляются», — добавил Картун.
Он заверил, что будут приняты меры для предотвращения подобных технических сбоев в будущем.
Ранее клиенты нескольких белорусских банков сообщили в соцсетях о якобы несанкционированных списаниях со своих карт. Процессинговый центр пояснил, что из-за сбоя 9 июля в аппаратно-программном комплексе могли появиться отрицательные балансы по картам «АСБ Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка». При этом деньги не пропали, а корректное отображение балансов будет восстановлено.