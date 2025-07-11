Россиян ждёт массовая замена банковских карт: кого коснётся

Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла Бакина, передаёт ИА DEITA.RU.
По её словам, решение о блокировке «просроченных» карт может быть принято уже до начала следующего года. Как только регулятор утвердит конкретные сроки, все владельцы таких карт будут заблаговременно уведомлены о предстоящей блокировке.
В связи с этим держателям карт Visa и MasterCard рекомендовано не дожидаться официального объявления и заранее заменить их на карты национальной платёжной системы «Мир», чтобы избежать возможного ажиотажа и длинных очередей.
Основная причина подготовки ЦБ к блокировке «бессрочных» карт — высокий уровень рисков для финансовой системы. Технологии защиты таких карт устарели, а их обслуживание не ведётся, что создаёт угрозу безопасности, заключила специалист.