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Россиян ждёт массовая замена банковских карт: кого коснётся

Денежные власти России планируют прекратить практику бесконечного продления срока действия банковских карт международных платёжных систем Visa и MasterCard.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла Бакина, передаёт ИА DEITA.RU.

По её словам, решение о блокировке «просроченных» карт может быть принято уже до начала следующего года. Как только регулятор утвердит конкретные сроки, все владельцы таких карт будут заблаговременно уведомлены о предстоящей блокировке.

В связи с этим держателям карт Visa и MasterCard рекомендовано не дожидаться официального объявления и заранее заменить их на карты национальной платёжной системы «Мир», чтобы избежать возможного ажиотажа и длинных очередей.

Основная причина подготовки ЦБ к блокировке «бессрочных» карт — высокий уровень рисков для финансовой системы. Технологии защиты таких карт устарели, а их обслуживание не ведётся, что создаёт угрозу безопасности, заключила специалист.