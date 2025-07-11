В работе игрового сервиса Steam зафиксировали сбой

Сбой произошёл в работе игрового сервиса Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Так, по данным на 01:30 мск, за час на проблемы со Steam пожаловались уже более 1,5 тыс. пользователей. В РФ больше всего сообщений об этом поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Также регистрируются обращения от пользователей из Карелии, Мурманской и Калининградской областей.
Напомним, днём 3 июля в РФ был зафиксирован сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», вечером 9 июля — мессенджера Telegram.