Приморские кофейни готовятся пересматривать ценники

Цена кофе сорта арабика начали активно расти на новости, что США с 1 августа 2025 могут ввести тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В то же время это может быть позитивным сигналом для снижения цен на поставки бразильского кофе в РФ, сообщает ИА PrimaMedia.
Котировки фьючерсов на арабику поднимались более чем на 3,5% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг, 10 июля.
«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», — говорится в письме, направленном Трампом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Глава Lavazza Group Джузеппе Лавацца ранее заявил, что пошлины на импорт европейских товаров в США не станут проблемой, однако тарифы на поставки из ведущих стран-производителей кофе, включая Бразилию и Вьетнам, могут привести к росту цен на кофе для американских потребителей.
«Проблема не в пошлинах между Америкой и Европой. Проблема в тарифах между США и Бразилией, США и Вьетнамом, США и другими странами, где производится кофе. В конечном счете это приведет к росту стоимости кофе в США», — сказал он.
Арабика (Coffea arabica) и робуста (Coffea canephora) — основные виды кофе, которые выращивают в промышленных масштабах. Из всего производства на арабику приходится около 70%, на робусту — около 30%. В среднем в робусте в два раза больше кофеина, чем в арабике (2,2−2,7% против 1−1,5%).
В начале 2025 года на мировом рынке уже отмечался высокий рост цен на кофе. Так, в феврале в годовом выражении кофе подорожал в два раза. В частности, это было связано с тем, что трейдеров беспокоила перспектива недостаточных поставок из Бразилии.