Приморские кофейни готовятся пересматривать ценники

Цена кофе сорта арабика начали активно расти на новости, что США с 1 августа 2025 могут ввести тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В то же время это может быть позитивным сигналом для снижения цен на поставки бразильского кофе в РФ, сообщает ИА PrimaMedia.