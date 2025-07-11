В мясном полуфабрикате из Приморья обнаружены опасные бактерии

Листерии представляют особую опасность, так как способны сохраняться и развиваться при низких температурах. Их обнаружение в замороженном продукте говорит либо о загрязнении мясного сырья до начала производства, либо о нарушении санитарно-гигиенических правил, хранения, технологии изготовления или транспортировки продукции.