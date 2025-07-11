В мясном полуфабрикате из Приморья обнаружены опасные бактерии

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» обнаружил опасные микроорганизмы в партии мясного полуфабриката. Согласно итогам лабораторных исследований, в замороженных ленивых голубцах были найдены бактерии рода Listeria — возбудители серьёзного инфекционного заболевания листериоза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Россельхознадзора Приморья.
Образцы для анализа были предоставлены самим производителем. Несмотря на низкую температуру хранения, специалисты установили присутствие патогенной микрофлоры, что является серьёзным нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».
Листерии представляют особую опасность, так как способны сохраняться и развиваться при низких температурах. Их обнаружение в замороженном продукте говорит либо о загрязнении мясного сырья до начала производства, либо о нарушении санитарно-гигиенических правил, хранения, технологии изготовления или транспортировки продукции.
Отмечается, что в 2025 году при проведении исследований мясной продукции Приморским филиалом бактерии листерии выявлялись 12 раз.
Напомним, что специалисты Россельхознадзора Приморья нашли кишечную палочку в мясных полуфабрикатах местного производителя.