Сразу в семи ведущих омских вузах начался капитальный ремонт

Также на совещании обсуждались планы капитального ремонта имущественного комплекса вузов и научных организаций региона на 2026 год. Под капитальный ремонт, согласно плану, попадают 24 здания, включающие общежития и учебно—лабораторные корпуса. Ответственным за работу было дано задание проконтролировать своевременные инструментальные обследования этих объектов и составление проектно-сметной документации для подачи заявок на получение федерального финансирования.