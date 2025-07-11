Сразу в семи ведущих омских вузах начался капитальный ремонт

Вчера, 10 июля, в правительстве Омской области прошло совещание на тему своевременного завершения всех текущих строительных работ в семи ведущих вузах региона.
Капитальный ремонт начался в 2025 году сразу в семи омских учебных заведениях высшего образования: ОмГТУ, ОмГУ, СибАДИ, ОмГАУ, ОмГПУ, ОмГУПС и СибГУФК. На сегодняшний день степень готовности объектов различается, однако представители ответственных за ремонт организаций и ведомств доложили, что капитальный ремонт ведется в соответствии с установленными графиками.
Также на совещании обсуждались планы капитального ремонта имущественного комплекса вузов и научных организаций региона на 2026 год. Под капитальный ремонт, согласно плану, попадают 24 здания, включающие общежития и учебно—лабораторные корпуса. Ответственным за работу было дано задание проконтролировать своевременные инструментальные обследования этих объектов и составление проектно-сметной документации для подачи заявок на получение федерального финансирования.