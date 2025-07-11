Начислять алименты будут по-новому в Казахстане

Как сообщает телеканал, суд усмотрел противоречия в нормах законодательства о снижении алиментов. Теперь суды обязаны учитывать ухудшение материального положения плательщика.
Так, отмечается, что раньше суды ссылались на нормативное постановление, запрещающее снижение выплат. Но Кодекс о браке и семье допускает такую возможность.
В результате Верховный суд исключил спорный пункт из постановления, а правительству было рекомендовано усовершенствовать механизм взыскания алиментов.
«Нормативное постановление указывало, что снижение материального и семейного положения должника не может являться безусловным основанием для снижения размера алиментов, в то время как Кодекс о браке супружеской семье устанавливал достаточно четко, что именно снижение материального положения является основанием для снижения размера алиментов», — пояснил заместитель заведующего отделом аналитики и конституционного производства аппарата КС РК Амир Умаров.
Отметим, согласно положениям кодекса «О браке (супружестве) и семье», алименты — денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.