Курсы валют на 11 июля, цены на нефть и металлы

Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 22:59 аст опускается на 1,44 доллара (2,05%), до 68,75 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,69 доллара (2,47%), до 66,69 доллара за баррель.