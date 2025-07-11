Курсы валют на 11 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 22:59 аст опускается на 1,44 доллара (2,05%), до 68,75 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,69 доллара (2,47%), до 66,69 доллара за баррель.
Как пишет Интерфакс, негативным фактором для мировых рынков стала новость, что Соединенные Штаты планируют с 1 августа ввести пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже заявил, что «на любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности».
Тем временем страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.
В минувшую субботу восемь участников, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить ее суммарно еще на 548 тыс. б/с. С учетом этого повышения они восстановили производство на 1,78 млн б/с.
Трейдеры рассматривают последние новости о планах ОПЕК+ как признак того, что рынки не смогут переварить больше нефти, отметил Оле Хансен из Saxo Bank.
Металлы
Золото дорожало после заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на медь. К 23:03 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,02 доллара относительно предыдущего закрытия (0,18%), до 3 327,02 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,7 доллара (1,97%), до 37,350 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:06 аст bitcoin торговался по 113 681,85 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 4,13%, а ее капитализация составила 2,26 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 835,56 долларов, повысившись в цене на 6,39%. Капитализация этой криптовалюты составила 342,89 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,54 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 10 июля.
1 австралийский доллар 340,24 тенге.
1 азербайджанский манат 305,81 тенге.
10 армянский драм 13,61 тенге.
1 белорусский рубль 158,70 тенге.
1 бразильский реал 92,85 тенге.
10 венгерских форинтов 15,25 тенге.
1 гонконгский доллар 66,03 тенге.
1 грузинский лари 192,91 тенге.
1 датская крона 81,48 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,13 тенге.
1 доллар США 518,34 тенге.
1 евро 607,91 тенге.
1 индийская рупия 6,05 тенге.
1000 иранский риал 12,30 тенге.
1 канадский доллар 379,13 тенге.
1 китайский юань 72,24 тенге.
1 кувейтский динар 1697,47 тенге.
1 кыргызский сом 5,93 тенге.
1 малазийский ринггит 122,11 тенге.
1 мексиканский песо 27,83 тенге.
1 молдавский лей 30,95 тенге.
1 норвежская крона 51,56 тенге.
1 польский злотый 143,12 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,21 тенге.
1 российский рубль 6,66 тенге.
1 СДР 710,22 тенге.
1 сингапурский доллар 405,36 тенге.
1 таджикский сомони 53,99 тенге.
1 тайский бат 15,93 тенге.
1 турецкая лира 12,94 тенге.
100 узбекских сумов 4,12 тенге.
1 украинская гривна 12,39 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 704,79 тенге.
1 чешская крона 24,67 тенге.
1 шведская крона 54,58 тенге.
1 швейцарский франк 652,49 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,22 тенге.
100 южнокорейских вон 37,81 тенге.
1 японская иена 3,55 тенге.