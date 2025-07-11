Россиянам могут отменить госпошлину при дарении имущества: на кого направлена инициатива

Некоторые категории россиян могут получить возможность на легальный обход госпошлины при дарении имущества. Ее предложено отменить для Героев СССР, Героев РФ, ветеранов, инвалидов боевых действий и других. Об инициативе подробно пишет «Российская газета», ссылаясь на текст документа.
Так, законопроект нацелен на социально уязвимых жителей. В 2025 году нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости стало обязательным. Стоимость такого документа варьируется от 25 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.
Новый проект призван избавить социально уязвимых граждан от дополнительных вложений, уточнил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, соответствующие льготы могут предоставить, в том числе, ветеранам труда, пенсионерам, лицам с тремя и более несовершеннолетними детьми, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп.
«При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками, стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. Особенно уязвимы как раз выше названные категории», — прокомментировал инициативу Ярослав Нилов.
Помимо прочего, в Госдуме предложили выплачивать компенсации за несвоевременные государственные начисления. Депутаты запросили установить меру до декабря 2025 года. Компенсации хотят назначать за позднюю выплату пособий и пенсий «Почтой России». Страховые начисления также предложено доставлять каким-либо другим способом, помимо традиционной почты.
Для еще 20 миллионов россиян также хотят предоставить доступ к Единой биометрической базе. Сейчас ей пользуется около шести миллионов жителей. Правительство намерено внести в Единую биометрическую базу собранные банками слепки лица и голоса.
Кроме того, в Думе обратились к требованиям содержания питомцев. За их несоблюдение россиян предложено наказывать большими штрафами. Их размеры могут увеличить в разы. Изменения, при принятии проекта, будут внесены в статьи 8.52 и 8.54 Кодекса РФ об административных правонарушениях.