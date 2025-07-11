Россиянам могут отменить госпошлину при дарении имущества: на кого направлена инициатива

Кроме того, в Думе обратились к требованиям содержания питомцев. За их несоблюдение россиян предложено наказывать большими штрафами. Их размеры могут увеличить в разы. Изменения, при принятии проекта, будут внесены в статьи 8.52 и 8.54 Кодекса РФ об административных правонарушениях.