Жители Хабаровского края начали оформлять пенсионные накопления

Всего на данный момент деньги из накоплений получают 151 806 жителей двух регионов. Суммы и формат выплат зависят от ситуации каждого пенсионера. Женщины могут подать заявление с 55 лет, мужчины — с 60, если есть не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Те, кто вышел на пенсию досрочно, также могут оформить выплаты.