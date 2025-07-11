Жители Хабаровского края начали оформлять пенсионные накопления

С начала года больше 2,6 тысячи жителей Хабаровского края и ЕАО оформили выплату средств из пенсионных накоплений. Сейчас такие выплаты получают свыше 151 тысячи человек. Для этого нужно соответствовать определенным условиям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жители Хабаровского края и ЕАО, у которых формировались пенсионные накопления, могут получить эти средства через Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. В этом году заявлений стало больше — только с начала года выплаты оформили 2635 человек.
Всего на данный момент деньги из накоплений получают 151 806 жителей двух регионов. Суммы и формат выплат зависят от ситуации каждого пенсионера. Женщины могут подать заявление с 55 лет, мужчины — с 60, если есть не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Те, кто вышел на пенсию досрочно, также могут оформить выплаты.
Есть три вида выплат. Самая массовая — единовременная. Ее получают те, у кого накопительная пенсия оказалась менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. Таких — 149,52 тысячи человек. В среднем выплата составляет около 23 тысяч рублей.
Срочную пенсионную выплату оформляют участники программы софинансирования пенсий и те, кто направил маткапитал на накопления. Гражданин сам выбирает срок, но не меньше 10 лет. Сейчас в Хабаровском крае и ЕАО такие выплаты ежемесячно получают 674 пенсионера. Средняя сумма — 2,43 тысячи рублей.
Накопительная пенсия назначается пожизненно. Размер зависит от общей суммы накоплений — ее делят на 270 месяцев. В регионе такую выплату получают 1612 человек, в среднем — чуть больше тысячи рублей в месяц.
Чтобы получить деньги, нужно подать заявление страховщику — либо в СФР, либо в НПФ. Если накопления хранятся в Социальном фонде, заявление можно отправить через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Проверить наличие накоплений и свою сумму можно, заказав выписку на портале «Госуслуги».