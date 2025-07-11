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«Первый мелькомбинат» подал иск на 104,6 млн рублей к красноярским агрофирмам

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел, однако детали претензий пока не раскрыты.

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел, однако детали претензий пока не раскрыты.

Новосибирское общество с ограниченной ответственностью «Первый мелькомбинат» инициировало судебный процесс в арбитражном суде Красноярского края, требуя взыскать 104,6 миллиона рублей с ООО «Агрофирма “Бузим”» и ООО «Агрофирма “Учумская”». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел, однако детали претензий пока не раскрыты.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», иск касается неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договоров поставки.

«Первый мелькомбинат» решил отказаться от планов по расширению производства из-за неблагоприятной рыночной ситуации и значительного увеличения затрат на кредитование и строительство.

Компания «Первый мелькомбинат» была зарегистрирована в Новосибирской области в мае 2017 года. Основными совладельцами, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», являются ООО «ПО “Топчихинский мелькомбинат”» (99%) и ООО «ПО “Усть-Калманский элеватор”» (1%). По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,2 миллиарда рублей, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль увеличилась на 66%, достигнув 192 миллионов рублей.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае у экс-чиновника изъяли имущество на сумму 24 миллиона рублей.