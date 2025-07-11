Компенсацию на оплату услуг ЖКХ предоставляют сельским учителям и врачам

Сельские учителя, медики и сотрудники учреждений культуры имеют право на возмещение части затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом РИА «Новости» сообщил Александр Якубовский, член думского комитета по строительству и ЖКХ.
«На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации — 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг», — пояснил Якубовский.
Парламентарий указал, что в Подмосковье сельские специалисты получают возмещение до 100% фактических расходов на коммунальные платежи, а в Омской области максимальная сумма достигает 3 тысяч рублей ежемесячно. В остальных субъектах сохраняется базовый федеральный норматив, но могут применяться дополнительные меры поддержки, такие как компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печами.
Право на выплаты сохраняется только за сотрудниками государственных и муниципальных организаций, работающими по трудовому договору в сельской местности. Важный нюанс: специалисты частных клиник или негосударственных образовательных учреждений обычно не могут претендовать на такую поддержку.
Для оформления льготы, добавил депутат, необходимо обратиться в территориальный орган соцзащиты или местную администрацию, предоставив пакет документов: заявление; паспорт и СНИЛС; служебную справку с указанием должности и подтверждением статуса учреждения; правоустанавливающие документы на жилье; квитанции об оплате ЖКУ; при необходимости — справку о составе семьи. В ряде регионов доступна подача через портал «Госуслуги».
Якубовский уточнил, что величина компенсации может варьироваться в зависимости от объема потребленных ресурсов, количества проживающих и региональных нормативов. Выплаты производятся ежемесячно либо поквартально в соответствии с правилами, действующими в конкретном субъекте федерации.
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