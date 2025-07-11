Компенсацию на оплату услуг ЖКХ предоставляют сельским учителям и врачам

Парламентарий указал, что в Подмосковье сельские специалисты получают возмещение до 100% фактических расходов на коммунальные платежи, а в Омской области максимальная сумма достигает 3 тысяч рублей ежемесячно. В остальных субъектах сохраняется базовый федеральный норматив, но могут применяться дополнительные меры поддержки, такие как компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печами.