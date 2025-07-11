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Аварийную школу на Аэровокзальной в Красноярске планируют восстановить к 2027 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал капитальный ремонт здания школы на улице Аэровокзальной, которое не использовалось с 2020 года из-за аварийного состояния.

Сейчас подрядчики приступили к восстановлению кровли и внутренней перепланировке — монтируют новые перегородки взамен аварийных, а также завершают демонтаж полов, коммуникаций и штукатурки.

Как сообщил директор подрядной организации СГ «СтройИнновация» Михаил Серов, в ближайшее время специалисты начнут работы по усилению фундамента. Только после этого здание будет готово к дальнейшему ремонту, пишет мэрия.

Проект реконструкции реализуется за счет инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории на ул. Партизана Железняка. Школа станет частью социального обязательства застройщика. Помимо ее восстановления, на прилегающей территории будет снесено ветхое жилье, выполнено благоустройство, а в составе жилого комплекса появятся встроенные помещения для библиотеки и детского сада на 80 мест.

Ход работ оценил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов. По его словам, несмотря на срок окончания реконструкции по контракту в ноябре 2027 года, стоит задача ввести объект в эксплуатацию раньше. «Хотя срок завершения работ у нас по договору — ноябрь 2027 года, губернатор Красноярского края и здравый смысл ставит перед нами задачу — школы должны открываться в сентябре. Поэтому ждем от нашего подрядчика усиления некоторых направлений работ и ввод школы в эксплуатацию не позднее июля 2027 года или ранее», — отметил он.