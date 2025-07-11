Аварийную школу на Аэровокзальной в Красноярске планируют восстановить к 2027 году

Ход работ оценил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов. По его словам, несмотря на срок окончания реконструкции по контракту в ноябре 2027 года, стоит задача ввести объект в эксплуатацию раньше. «Хотя срок завершения работ у нас по договору — ноябрь 2027 года, губернатор Красноярского края и здравый смысл ставит перед нами задачу — школы должны открываться в сентябре. Поэтому ждем от нашего подрядчика усиления некоторых направлений работ и ввод школы в эксплуатацию не позднее июля 2027 года или ранее», — отметил он.