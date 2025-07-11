Россиянам рассказали, что делать при «ошибочном» переводе от мошенников

«Если ошибочно пришли деньги на банковский счёт, то надо самостоятельно обратиться в банк с заявлением о наличии ошибочно поступивших средств. Мошенники часто используют такие схемы для вывода денег, поэтому я не рекомендую делать какие-либо переводы им самостоятельно, какую бы легенду собеседник по телефону не рассказывал. При этом медлить не стоит и лучше сразу обратиться в банк и сообщить об ошибочном зачислении», — сказал Балынин.