Россиянам рассказали, что делать при «ошибочном» переводе от мошенников

При «ошибочном» переводе от мошенников на счет нужно самостоятельно обратиться в банк и заявить об этом ошибочном поступлении, переводить самостоятельно деньги злоумышленникам нельзя. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если ошибочно пришли деньги на банковский счёт, то надо самостоятельно обратиться в банк с заявлением о наличии ошибочно поступивших средств. Мошенники часто используют такие схемы для вывода денег, поэтому я не рекомендую делать какие-либо переводы им самостоятельно, какую бы легенду собеседник по телефону не рассказывал. При этом медлить не стоит и лучше сразу обратиться в банк и сообщить об ошибочном зачислении», — сказал Балынин.
Банк после обращения осуществит возврат средств максимально безопасно с финансовой и юридической точек зрения, подчеркнул экономист.
«В противном случае есть риск и деньги потерять, и оказать помощь мошенникам в выводе средств», — добавил он.
Ранее Балынин посоветовал разделить сбережения на вклады с разным сроком.