Цены на основные продукты питания перестали расти в Казахстане

В текущем году казахстанцы неоднократно сталкивались с сильным ростом цен на основные продукты питания. В начале года в стране зафиксировали стремительный рост цен на картофель, а весной и летом начали сильно дорожать другие овощи.
Между тем первая неделя июля дала жителям Казахстана небольшую передышку. Согласно данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары в период с 1 по 8 июля в среднем не изменились в цене — индекс роста цен равен нулю.
Это не значит, что цены «застыли» — некоторые продукты за неделю успели подешеветь, а другие, наоборот, подорожать, но в среднем их стоимость не изменилась.
Так, за неделю цены немного снизились на весовые рожки и рис (по 0,1%). Стали дешевле морковь (на 0,6%) и репчатый лук (на 0,8%). Но сильнее всего подешевели яйца — сразу на 1,2% за неделю.
В целом исключением стала только белокочанная капуста, которая за неделю подорожала сразу на 4,6%. Впрочем, она дорожала и ранее.
Стоит отметить, что «отсутствие» недельного роста цен не отменяет тот факт, что сейчас социально значимые продовольственные товары стоят на 9,3% дороже, чем год назад.
Так, например, цены на лук сейчас выше сразу на 88%, чем было в июле 2024 года, а капуста дороже на 73,6%. Похожая картина и с другими овощами: картофель вырос в цене на 49,6%, а морковь — на 33,8%.
Подсолнечное масло сейчас продается в среднем на 30,1% дороже, а соль — на 23,6%. Отметились также приростом говядина (плюс 16,3%) и сливочное масло (плюс 12%).
Рост цен напрямую влияет на благосостояние казахстанцев. Сейчас в среднем больше половины расходов граждан приходится именно на продукты питания. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Отметим, что годовой рост цен в стране по итогам июня достиг 11,8%. В среднем продукты питания в Казахстане за год подорожали на 10,6%.