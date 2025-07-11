В Казахстане запустят масштабную цифровизацию бюджета

Так, по данным пресс-службы главы правительства, председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге.
Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре 2025 года планируется ее полноценный запуск.
Как доложил руководитель цифровой трансформации Национального банка Бинур Жаленов, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям.
В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней.
Кроме того, маркировка средств на ремонт дорог апробирована на примере проектов Павлодар-Атырау и Мукур-Кульсары. Также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда, включая строительство участка железной дороги Достык-Мойынты и газопровода Талдыкорган-Ушарал.
В перспективе — реализация таких проектов, как газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», газосепарационный комплекс и участок ж/д «Бахты-Аягоз». Кроме того, в рамках программы микрокредитования «Ауыл Аманаты» успешно протестирован механизм временного блокирования средств.
Стоит уточнить, что внедрение цифрового тенге также прорабатывается в других направлениях:
- сделки с недвижимостью и автотранспортом,
- школьное питание,
- закупки дорогостоящих товаров,
- а также инструменты госкредитования в агропромышленном комплексе.
Внимание уделено и совершенствованию нормативно-правовой базы.
На сегодня подготовлены поправки в закон «О платежах и платежных системах», включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
Премьер-министр подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге — возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование.
По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой «Цифрового тенге». Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма «окрашенных денег» должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат «цифрового тенге» не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета.
По итогам совещания премьер-министр поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать Дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.