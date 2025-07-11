В Казахстане запустят масштабную цифровизацию бюджета

По поручению главы государства поэтапно реализуются пилотные проекты по маркировке и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. Цифровой тенге обеспечит полную прозрачность и системный контроль за целевым использованием бюджетных средств. Для эффективного масштабирования маркировки денег необходимо обеспечить своевременную интеграцию информационных систем с платформой «Цифрового тенге». Также требуется проработать соответствующую нормативную правовую базу. Внедрение механизма «окрашенных денег» должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат «цифрового тенге» не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета.