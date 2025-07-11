Досрочно отремонтировали в Хабаровске четыре участка теплотрасс

Главный специалист городского управления энергообеспечения Иван Голик отметил, что не на всех участках работа идет так быстро. В настоящее время есть три участка, на которых еще не начались работы. Один из них находится между улицей Халтурина и проспектом 60-летия Октября, по которому контракт сейчас подписывается. Второй участок — на улице Тихоокеанской, где материалы должны поступить до 15 июля. На третьем объекте на улице Производственной продолжаются подготовительные работы, в том числе создание подъездных путей к стройплощадке и согласование сноса зеленых насаждений.