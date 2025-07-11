Досрочно отремонтировали в Хабаровске четыре участка теплотрасс

Подрядные организации «ТеплоМонтажЭнерго», «Алькад», «Хабаровская энергосетевая компания» и «Установка Монтаж Ремонт» завершили установку новых трубопроводов на улицах Кутузова, Узловой, Фурманова и Восточного шоссе. На объектах уже начались работы по восстановлению благоустройства, сообщает ИА AmurMedia.
Главный специалист городского управления энергообеспечения Иван Голик отметил, что не на всех участках работа идет так быстро. В настоящее время есть три участка, на которых еще не начались работы. Один из них находится между улицей Халтурина и проспектом 60-летия Октября, по которому контракт сейчас подписывается. Второй участок — на улице Тихоокеанской, где материалы должны поступить до 15 июля. На третьем объекте на улице Производственной продолжаются подготовительные работы, в том числе создание подъездных путей к стройплощадке и согласование сноса зеленых насаждений.
Подрядчики уверяют, что сроки позволяют завершить капитальный ремонт трубопроводов в установленный срок, и подчеркивают, что качество их работ является визитной карточкой каждой компании. В общей сложности планируется реконструкция 18 объектов общей протяженностью более 6,7 км.