Еще 80 миллионов пустят на дороги Приморья перед ВЭФ

Первый тендер на 27,3 млн рублей направят на восстановление линий наружного освещения на региональных и межмуниципальных дорогах, по которым пройдут делегации и участники форума. Работы должны быть завершены до 15 августа 2025 года.
Второй контракт на сумму 51,8 млн рублей касается восстановления технических средств организации дорожного движения — дорожных знаков, разметки, барьерных ограждений, акустические экраны
Заказчиком обоих контрактов выступает краевое правительство. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля 2025 года.
Напомним, что ранее ИА DEITA.RU уже сообщало, что правительство также разыгрывает контракт почти на 170 млн рублей, который касается ремонта семи участков дорог Владивостокской агломерации, включая подъезды к аэропорту и трассу от Де-Фриза до Русского острова. По нему, Подрядчику предстоит за полтора месяца выполнить масштабные работы: от укрепления обочин до замены асфальта и реконструкции откосов. Завершить ремонт необходимо до 25 августа 2025 года. Контракт разыграли 10 июля.
Традиционно Восточный экономический форум проходит в начале сентября на острове Русский. Его посещают главы соседних стран, а также президент России Владимир Путин.