Еще 80 миллионов пустят на дороги Приморья перед ВЭФ

Напомним, что ранее ИА DEITA.RU уже сообщало, что правительство также разыгрывает контракт почти на 170 млн рублей, который касается ремонта семи участков дорог Владивостокской агломерации, включая подъезды к аэропорту и трассу от Де-Фриза до Русского острова. По нему, Подрядчику предстоит за полтора месяца выполнить масштабные работы: от укрепления обочин до замены асфальта и реконструкции откосов. Завершить ремонт необходимо до 25 августа 2025 года. Контракт разыграли 10 июля.