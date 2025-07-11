На паузу? Почему не появились обещанные автобусы- «гармошки» в Перми

«Живём в Мотовилихе и ездим на работу в центр на маршруте № 14. Очень ждали появления “гармошек” на линии, ведь иногда по утрам в автобус не попасть: он приезжает настолько полным, что зайти внутрь невозможно. Буквально забиваемся в салон. Как ехать на работу? Но обещанные большие машины не появились. Вместо них на линию поставили обычные старые автобусы, причём поначалу без работающих валидаторов и информационных экранов, — рассказала perm.aif.ru жительница Перми Наталья В. — Сейчас уже июль, а “гармошек” как не было, так и нет. Сколько ещё ждать? Они вообще выйдут на линию?».