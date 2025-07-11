На паузу? Почему не появились обещанные автобусы- «гармошки» в Перми

Пермяки недоумевают, почему на некоторых городских маршрутах до сих пор не появились обещанные автобусы особо большого класса — так называемые гармошки. Они должны были выйти на линию ещё в июне — с момента, как начали действовать новые модифицированные контракты с перевозчиками. Что пошло не так? Когда ждать обновления подвижного состава? Об этом в материале сайта perm.aif.ru.
«Забиваемся в салон».
С июня часть пермских маршрутов начали обслуживать новые перевозчики — срок действия договоров с предыдущими закончился. В контракты власти добавили массу требований, касаемых безопасности пассажиров, способов оплаты проезда и, конечно, комфорта горожан. А на некоторые особо востребованные маршруты вместо обычных автобусов обещали выпустить «гармошки». Так хотели бороться сразу с несколькими проблемами. В их числе — дефицит водителей и переполненные в час пик салоны.
«Живём в Мотовилихе и ездим на работу в центр на маршруте № 14. Очень ждали появления “гармошек” на линии, ведь иногда по утрам в автобус не попасть: он приезжает настолько полным, что зайти внутрь невозможно. Буквально забиваемся в салон. Как ехать на работу? Но обещанные большие машины не появились. Вместо них на линию поставили обычные старые автобусы, причём поначалу без работающих валидаторов и информационных экранов, — рассказала perm.aif.ru жительница Перми Наталья В. — Сейчас уже июль, а “гармошек” как не было, так и нет. Сколько ещё ждать? Они вообще выйдут на линию?».
Схожие жалобы звучат и по другим маршрутам.
«Пользуемся автобусом № 1. Очень востребованный маршрут! Пассажиров много. Говорили, что на линию выйдут машины особо большого класса. Но пока ходят всё те же старые», — говорит пермячка Александра М.
Эту тему подняли и во время недавнего заседания городской думы, когда мэр Перми Эдуард Соснин отчитывался перед депутатами о работе администрации за 2024 г.
«В докладе вы упомянули, что в городе уже работают 35 автобусов особо большого класса. Планировалось, что в целом их будет около ста. Когда появятся оставшиеся?» — поинтересовался депутат Максим Спиридонов.
По словам мэра, автобусы особо большого класса должны работать на шести маршрутах. На пятидесятом они начали курсировать ещё зимой — задолго до вступления в силу новых контрактов.
«Мы не стали ждать, когда начнут действовать договоры, и выпустили технику на линию сразу после поступления. За полгода пассажиропоток на пятидесятом маршруте вырос более чем на 50 тысяч человек. Это хороший результат», — отметил Эдуард Соснин.
На сегодня в городе уже ездят 55 «гармошек». По плану такие машины должны выйти и на маршруты № 1, 14, 15. Однако, по словам мэра, у завода-производителя возникли вопросы с сертификацией, из-за чего сроки поставки сдвинулись примерно на два месяца.
Каков прогноз?
В администрации обещают: все 108 обещанных «гармошек» появятся на улицах Перми до конца года. Но пермякам хотелось бы знать более точные сроки. В департаменте транспорта администрации Перми нам сообщили, что первые пополнения стоит ожидать уже в июле.
«С 15 июля перевозчик планирует выпустить “гармошки” на маршрут № 1, — пояснили perm.aif.ru в дептрансе. — Предприятие, которое должно было с 1 июня приступить к обслуживанию маршрутов № 14 и 15 автобусами особо большого класса, уведомило, что техника может быть поставлена производителем с задержкой. Она пока ожидается. По прогнозам, для 14-го маршрута “гармошки” должны прийти в сентябре, для 15-го — в декабре. За неисполнение контрактных условий к компании будут применены штрафные санкции. Чтобы не допустить прекращения движения, департамент транспорта объявил торги для временного обслуживания перечисленных направлений, пока автобусы большого класса не будут поставлены и готовы к работе».
На других маршрутах, по информации департамента, поставки машин идут по графику.
«Проблем со сроками поставки автобусов для других маршрутов на сегодня не фиксировали. По некоторым направлениям есть сложности, связанные с мелкими неисправностями некоторых машин и с кадровым дефицитом. Больше всего это заметно на направлении Кировского района. Перевозчики отмечают, что производители автобусов активно работают над устранением возникших проблем», — сообщают в департаменте.
Хватает водителей?
В Перми по-прежнему остро ощущается нехватка водителей. В конце 2024 г. дефицит составлял около 25% необходимого количества. Сегодня ситуация чуть лучше, но по-прежнему непростая.
«По информации перевозчиков, сейчас в городе не хватает около 380 водителей — это примерно 20% от необходимого количества. Средняя зарплата водителя у муниципального перевозчика — около 100 тыс. руб.», — рассказали изданию в дептрансе.
Именно дефицит кадров стал одной из причин внедрения автобусов особо большого класса: один водитель способен перевезти значительно больше пассажиров. Также с этой целью город отказывается от менее вместительных двухдверных автобусов Lotos 105 в пользу трёхдверных моделей.
«Кроме того, маршруты № 26 и 57 переводятся с автобусов малого класса вместимости на машины среднего класса. № 7 уже обслуживается автобусами большого класса», — уточняют в дептрансе.
По расчётам специалистов, благодаря принятым мерам в 2025 г. удастся сократить потребность в водителях примерно на 100 человек.