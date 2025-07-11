Стало известно, почему выгодно искать новую работу в сезон отпусков

«Летом меньше конкуренции, поэтому выше шансы получить приглашение. Компании готовятся к осенним задачам и активно подбирают персонал. Кроме того, у соискателей есть возможность спокойно адаптироваться к новым условиям и пройти обучение», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.