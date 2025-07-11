Первую очередь делового центра «Хабаровск-Сити» построят до 2030 года

В Хабаровске планируют построить деловой центр «Хабаровск-Сити». Первая очередь комплекса появится к 2030 году. Работы развернутся на участке между улицами Пионерская, Павла-Морозова, Шевчука и Солженицына. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Хабаровск-Сити» станет важной частью мастер-плана развития города. Это будет многофункциональный район нового поколения — с жилыми кварталами, социальной инфраструктурой и офисами.
«Из полутора миллионов квадратных метров застройки треть займут деловые объекты, остальное — жилье, культурные и спортивные объекты, школы и детские сады», — рассказал замминистра строительства и главный архитектор Хабаровского края Сергей Федоров.
По его словам, территорию для застройки уже определили. Сносить капитальные строения не потребуется. Единственное, что нужно — перенести частные гаражи, которые арендуют у города.
Комплекс свяжет набережную с торговым центром «Броско Молл» и жилыми районами. Здесь появятся амфитеатр, центр водных видов спорта, конференц-холл, парусная школа. А в соседнем микрорайоне «Строитель» компания построит школу на 1,1 тысячи мест.
Проект предполагает и перспективное развитие — соединение с островом Большой Уссурийский. Там планируют новую инфраструктуру.
«Автомобильное сообщение будет осуществляться через существующий мост, а для пешеходов мы рассматриваем идею канатной дороги», — рассказал главный архитектор.