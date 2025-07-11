В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 7 по 10 июля прошла международная промышленная выставка «Иннопром-2025», страной-партнером которой выступила Саудовская Аравия. Кто и с чем приехал на выставку — в фоторепортаже «Ъ-Урал».