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«Иннопром-2025»

Фоторепортаж из «Екатеринбург-Экспо».

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В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 7 по 10 июля прошла международная промышленная выставка «Иннопром-2025», страной-партнером которой выступила Саудовская Аравия. Кто и с чем приехал на выставку — в фоторепортаже «Ъ-Урал».