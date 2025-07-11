В жилых домах Новосибирской области заменят 81 лифт

В Новосибирской области в 2025 году планируют заменить 81 лифт. Документы для предоставления субсидий на капитальный ремонт лифтового оборудования будет принимать региональное министерства ЖКХ и энергетики до 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Заявки могут подавать как региональный оператор капремонта, так и спецсчетники. Общая сумма поддержки на 2025 год составляет 57 млн рублей, — уточнил замминистра ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Яковлев.
Чтобы получить поддержку, необходимо, чтобы у лифта истек срок службы, а также были соблюдены другие условия. С ними можно ознакомиться на сайте министерства.