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В жилых домах Новосибирской области заменят 81 лифт

Документы для предоставления субсидий на капремонт лифтового оборудования будут принимать до 9 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в 2025 году планируют заменить 81 лифт. Документы для предоставления субсидий на капитальный ремонт лифтового оборудования будет принимать региональное министерства ЖКХ и энергетики до 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Заявки могут подавать как региональный оператор капремонта, так и спецсчетники. Общая сумма поддержки на 2025 год составляет 57 млн рублей, — уточнил замминистра ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Яковлев.

Чтобы получить поддержку, необходимо, чтобы у лифта истек срок службы, а также были соблюдены другие условия. С ними можно ознакомиться на сайте министерства.