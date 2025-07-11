В жилых домах Новосибирской области заменят 81 лифт

В Новосибирской области в 2025 году планируют заменить 81 лифт. Документы для предоставления субсидий на капитальный ремонт лифтового оборудования будет принимать региональное министерства ЖКХ и энергетики до 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.