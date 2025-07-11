Эксперт предупредил об опасности инвестиций в биткоин

Эксперт указал, что сейчас выиграют те, кто купил биткоин гораздо раньше, когда он стоил всего несколько долларов, и они смогут его продать и стать долларовыми миллиардерами. Сейчас, по словам собеседника телеканала, время уже упущено, и что будет дальше — неизвестно. К тому же он обратил внимание на то, что надо учитывать, что биткоин не конвертируется мгновенно из-за сложности процесса, и сначала может потребоваться перевод в доллары, а уже из них — в рубли, и этот процесс может занять от суток до нескольких рабочих дней. За это время курс может упасть, и владелец потеряет на разнице, предупредил эксперт.