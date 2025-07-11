Эксперт предупредил об опасности инвестиций в биткоин

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с «Москвой 24» заявил, что непредсказуемость курса, длительная конвертация и операционные риски делают криптовалюту очень ненадежным видом вложения. Ранее стало известно, что биткоин свой обновил исторический максимум, однако эксперт убежден, что это не повод рассматривать данную криптовалюту как выгодную инвестицию.
Как заметил собеседник телеканала, биткоин ничем не обеспечен, и никто не знает, какой будет динамика его курса в дальнейшем. Бархота допускает, что цена криптовалюты уже в следующем месяце может значительно упасть после достижения максимума, в результате чего инвесторы окажутся в убытке.
Эксперт указал, что сейчас выиграют те, кто купил биткоин гораздо раньше, когда он стоил всего несколько долларов, и они смогут его продать и стать долларовыми миллиардерами. Сейчас, по словам собеседника телеканала, время уже упущено, и что будет дальше — неизвестно. К тому же он обратил внимание на то, что надо учитывать, что биткоин не конвертируется мгновенно из-за сложности процесса, и сначала может потребоваться перевод в доллары, а уже из них — в рубли, и этот процесс может занять от суток до нескольких рабочих дней. За это время курс может упасть, и владелец потеряет на разнице, предупредил эксперт.
Бархота призвал учитывать, что при покупке криптовалют высок риск попасть на мошенников, а также всегда есть операционные риски, например, если конвертация через криптобиржевую платформу не пройдет, деньги могут зависнуть, и человек потеряет средства, поэтому можно остаться вообще ни с чем.
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