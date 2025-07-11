Работодатели в Приморье могут получить господдержку в 1 миллион рублей

Программа трудовой мобильности доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, сообщает пресс-служба мэрии.
Условия получения субсидии:
специалист, которого привлекают на работу, должен входить в перечень профессий;
трудовой договор должен быть заключён не менее чем на два года или на неопределённый срок;
работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не должен иметь задолженности перед Приморским краем.
Также программа предусматривает возможность привлечения двух и более специалистов из одной семьи. Поддержка может быть предоставлена за каждого из них.
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