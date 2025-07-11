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Работодатели в Приморье могут получить господдержку в 1 миллион рублей

В Приморье работодатели могут привлечь квалифицированных специалистов, переехавших из других регионов России, и получить господдержку в размере 1 миллиона рублей за каждого нового сотрудника.

Программа трудовой мобильности доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, сообщает пресс-служба мэрии.

Условия получения субсидии:

специалист, которого привлекают на работу, должен входить в перечень профессий;

трудовой договор должен быть заключён не менее чем на два года или на неопределённый срок;

работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не должен иметь задолженности перед Приморским краем.

Также программа предусматривает возможность привлечения двух и более специалистов из одной семьи. Поддержка может быть предоставлена за каждого из них.

Для получения более подробной информации и помощи в подготовке документов обращайтесь к специалистам по телефонам: 8 (423) 202−27−77, 8 (423) 223−93−56, 8 (902) 528−57−93.