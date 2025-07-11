Cтроительство, электротехника, автостроение: в Ташкенте реализуют 100 новых проектов

Малая промзона, расположенная на территории махаллей Бешкуркон и Тирсакобод на площади в 320 гектаров, создана на основании постановления президента от 3 июля 2023 года. В соответствии с документом на этой территории были улучшены транспортная, инженерно-коммуникационная и дорожная инфраструктура, что создало условия для развития промышленности и предпринимательства.