В Красноярском крае создали новый образовательно-промышленный кластер

«Ключевая задача сегодня — обеспечить студентам техникумов и колледжей практикоориентированное обучение на конкретном рабочем месте, которое создается с участием работодателя. Главное при обучении учесть требования предприятий к молодому специалисту. Ввести новые, перспективные навыки и компетенции. Создание кластера станет важным шагом в развитии системы профессионального образования Красноярского края и позволит обеспечить промышленность региона высококвалифицированными кадрами», — заявил Артем Петенев.