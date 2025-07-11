В Красноярском крае создали новый образовательно-промышленный кластер — машиностроительный. Старт проекту дан подписанием соглашения о партнерстве между региональным министерством образования, научно-производственным предприятием «Радиосвязь» и образовательными учреждениями.
В управлении пресс-службы губернатора сообщили, что подписи под документом поставили заместитель министра образования края Артем Петенев, генеральный директор научно-производственного предприятия «Радиосвязь» Ринат Галеев, директор Красноярского техникума промышленного сервиса Ирина Магомедова и директор Красноярского многопрофильного техникума им. В. П. Астафьева Ирина Мартенсон.
Участниками кластера также стали АО «Решетнев», АО «Красмаш», АО «ЦКБ Геофизика», АО «ОКБ Зенит», ООО «ЗОТА», OОО «ИТС-Сибирь», Сосновоборский многопрофильный техникум «Импульс» им. Героя РФ Ю. Л. Воробьёва. Фактически документ положил начало формированию машиностроительного образовательно-производственного кластера «Центр технологического лидерства».
«Ключевая задача сегодня — обеспечить студентам техникумов и колледжей практикоориентированное обучение на конкретном рабочем месте, которое создается с участием работодателя. Главное при обучении учесть требования предприятий к молодому специалисту. Ввести новые, перспективные навыки и компетенции. Создание кластера станет важным шагом в развитии системы профессионального образования Красноярского края и позволит обеспечить промышленность региона высококвалифицированными кадрами», — заявил Артем Петенев.
Соглашение позволит создать в регионе эффективную модель взаимодействия образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики. В рамках кластера планируется внедрить современные образовательные программы, развивать материально-техническую базу техникумов и колледжей, организовывать производственную практику и стажировки для студентов, а после завершения обучения гарантировать трудоустройство на предприятия машиностроительной отрасли края.
Отметим, что особое внимание в работе кластера будет уделено внедрению передовых технологий обучения и развитию практического компонента подготовки специалистов.