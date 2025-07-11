Новосибирцев ждут повышенные штрафы за домашних животных

Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина вместе с коллегами-депутатами внесла в Госдуму законопроект об увеличении размера штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных и домашних животных.
Согласно тексту законопроекта, для граждан штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей.
Предлагается также увеличить штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к ведению деятельности по обращению с животными. Штрафы для должностных лиц возрастут с 5 000 — 15 000 рублей до 15 000 — 30 000 рублей, для юридических лиц — с 15 000 — 30 000 рублей до 50 000 — 100 000 рублей.
Сообщается, что правительство Российской Федерации поддержало представленный законопроект при условии его доработки с учётом высказанных замечаний.