Отель в Новосибирске получил сертификат China Friendly

Первым отелем в Новосибирске, который получил сертификат China Friendly, стал пятизвездочный Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Это значит, что отель полностью готов встречать туристов из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
— Это признание высокого уровня сервиса и соответствия международным стандартам, — отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Чтобы получить такой сертификат, в отеле должна быть размещена информация на китайском языке, в том числе в меню. Также он должен поддерживать оплату китайскими платежными системами, иметь удобную навигацию, учитывать культурные особенности. Кроме того, персонал должен быть готов встречать иностранных гостей.