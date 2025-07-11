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Отель в Новосибирске получил сертификат China Friendly

Это значит, что отель полностью готов встречать туристов из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Первым отелем в Новосибирске, который получил сертификат China Friendly, стал пятизвездочный Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Это значит, что отель полностью готов встречать туристов из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

— Это признание высокого уровня сервиса и соответствия международным стандартам, — отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Чтобы получить такой сертификат, в отеле должна быть размещена информация на китайском языке, в том числе в меню. Также он должен поддерживать оплату китайскими платежными системами, иметь удобную навигацию, учитывать культурные особенности. Кроме того, персонал должен быть готов встречать иностранных гостей.