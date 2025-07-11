Отель в Новосибирске получил сертификат China Friendly

Чтобы получить такой сертификат, в отеле должна быть размещена информация на китайском языке, в том числе в меню. Также он должен поддерживать оплату китайскими платежными системами, иметь удобную навигацию, учитывать культурные особенности. Кроме того, персонал должен быть готов встречать иностранных гостей.