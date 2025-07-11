Японский производитель электроинструментов Makita возобновил активность на российском рынке

Makita заметно сократила активность в России после начала в феврале 2022 года военного конфликта на Украине. Официально об уходе с рынка компания не объявляла. В 2021 году производитель был лидером на российском рынке электроинструментов с долей до 20% в денежном выражении, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, по его словам, уже к концу 2022 года этот показатель снизился до 5%.