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«Сбер» снял ограничения по акциям «Южуралзолота»

Брокер Сбербанка снял ограничения по акциям «Южуралзолота» (Челябинская область) на основании нового документа суда. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее стали недоступны операции с акциями компании ЮГК.

«Сбер» снял ограничения по акциям ЮГК.

Брокер Сбербанка снял ограничения по акциям «Южуралзолота» (Челябинская область) на основании нового документа суда. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее стали недоступны операции с акциями компании ЮГК.

«Сняты ограничения на операции с акциями ПАО “ЮГК”, введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО “ЮГК”. Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — говорится в сообщении, пишет «РБК».

Содержание документа публично не раскрыто. Биржевые операции с ценными бумагами ЮГК стантут доступны после возобновления торгов на Московской бирже.

Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее были недоступны операции с акциями компании, которую Генпрокуратура РФ требует национализировать. Причиной послужили судебные акты и остановка торгов акциями ПАО «ЮГК» на Московской бирже.

Генпрокуратура РФ ранее подала в Советский райсуд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний». Компания принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Вся актуальная информация по процессу национализации «Южуралзолота» собрана в сюжете на URA.RU.