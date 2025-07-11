«Сбер» снял ограничения по акциям «Южуралзолота»

«Сняты ограничения на операции с акциями ПАО “ЮГК”, введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО “ЮГК”. Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — говорится в сообщении, пишет «РБК».