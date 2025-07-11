«От стройки до проектирования двигателей»: В Кремле раскрыли, в какой отрасли ощущается дефицит кадров

«Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём», — констатировал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.