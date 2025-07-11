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«От стройки до проектирования двигателей»: В Кремле раскрыли, в какой отрасли ощущается дефицит кадров

Песков: В экономике ощущается дефицит кадров.

Источник: Комсомольская правда

Кадровый дефицит в России ощущается в экономике страны в целом — от строительства до проектирования авиадвигателей. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дефиците в стране журналистов.

«Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём», — констатировал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

Отметим, что последние социологические исследования показали, что более 60% молодых россиян готовы к переезду ради перспективной работы. Поиск работы стал осознаннее, мотивация основана не на нужде, а на желании изучить рынок и повысить качество трудовой жизни. Уровень безработицы стабилен, кадровая обеспеченность компаний остаётся низкой.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что зарплатная гонка в России близится к финишу.

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