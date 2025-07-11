Из Владивостока в Яньцзи теперь можно добраться на автобусе

Новая международная автобусная линия соединила Владивосток и китайский город Яньцзи. Общая протяжённость маршрута 399,2 километра — 271,2 км по территории России и 128 км по Китаю. Дорога между городами занимает около 8 часов 50 минут, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Проект был реализован при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморья совместно с канцелярией по работе с пунктами пропуска провинции Цзилинь. Открытие маршрута напрямую связано с ростом интереса к туристическому и деловому обмену между двумя странами.
«Область Яньбянь провинции Цзилинь — одно из самых популярных туристических направлений на Дальнем Востоке России. Открытие маршрута Владивосток — Яньцзи отвечает растущему спросу на туристические обмены, приграничную торговлю и быстрое развитие туристической индустрии между Россией и провинцией Цзилинь», — отметили в Представительстве МИД России во Владивостоке.
Приморский край стабильно входит в число лидеров по эффективности российско-китайского сотрудничества. Среди приоритетных направлений — строительство, судостроение, аграрный сектор, а также устойчивый рост китайских инвестиций в экономику региона.
Напомним, после многолетнего перерыва возобновлено пассажирское железнодорожное движение между КНДР и Россией — международный вагон Пхеньян-Москва 19 июня прибыл в Хабаровск. Границу вагон пересек в среду, 18 июня, на станции Хасан в Приморье.