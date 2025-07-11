Из Владивостока в Яньцзи теперь можно добраться на автобусе

Проект был реализован при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморья совместно с канцелярией по работе с пунктами пропуска провинции Цзилинь. Открытие маршрута напрямую связано с ростом интереса к туристическому и деловому обмену между двумя странами.