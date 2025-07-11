Песков забил тревогу из-за нехватки кадров в экономике

Песков также заявил, что выходом из кадрового кризиса может стать грамотное развитие рынка информационных услуг по запросу. По его мнению, если удастся найти востребованную нишу и эффективно ее монетизировать, компании смогут предлагать сотрудникам более высокие зарплаты. Это, в свою очередь, повысит привлекательность профессий и привлечет новых специалистов. «Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант», — пояснил Песков.