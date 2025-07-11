Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков забил тревогу из-за нехватки кадров в экономике

В России фиксируется острый дефицит кадров практически во всех секторах экономики — от строительной отрасли до высокотехнологичного проектирования авиационных двигателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил о необходимости привлечения людей в экономику.

В России фиксируется острый дефицит кадров практически во всех секторах экономики — от строительной отрасли до высокотехнологичного проектирования авиационных двигателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дефицит людей ощущается в экономике в целом Это те реалии, в которых мы все живем», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт». Он отметил, что проблема затрагивает широкий спектр профессий — от рабочих на стройках до инженеров-конструкторов в сфере авиастроения.

Песков также заявил, что выходом из кадрового кризиса может стать грамотное развитие рынка информационных услуг по запросу. По его мнению, если удастся найти востребованную нишу и эффективно ее монетизировать, компании смогут предлагать сотрудникам более высокие зарплаты. Это, в свою очередь, повысит привлекательность профессий и привлечет новых специалистов. «Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант», — пояснил Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше