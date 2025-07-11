Названы самые надежные седаны с пробегом за 1 млн рублей

В первую очередь, по словам эксперта, следует обратить внимание на три проверенных временем модели, а именно Hyundai Solaris, Nissan Almera и Volkswagen Polo. Ковалев указал, что эти автомобили активно продавались на российском рынке, а это, в свою очередь, означает, что они доступны, ликвидны и не имеют проблем с запчастями. К тому же все три машины зарекомендовали себя как выносливые и надежные, особенно в условиях российского климата и дорожной инфраструктуры, уточнил собеседник издания.