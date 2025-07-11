Названы самые надежные седаны с пробегом за 1 млн рублей

Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, бюджет в 1 миллион рублей на приобретение авто с пробегом уже не выглядит избыточным, особенно если речь идет о надежной машине с автоматической коробкой переключения передач, достойной эргономикой, атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров. В беседе с «Российской газетой» автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал самые надежные подержанные седаны.
В первую очередь, по словам эксперта, следует обратить внимание на три проверенных временем модели, а именно Hyundai Solaris, Nissan Almera и Volkswagen Polo. Ковалев указал, что эти автомобили активно продавались на российском рынке, а это, в свою очередь, означает, что они доступны, ликвидны и не имеют проблем с запчастями. К тому же все три машины зарекомендовали себя как выносливые и надежные, особенно в условиях российского климата и дорожной инфраструктуры, уточнил собеседник издания.
В том случае, если важен максимально свежий автомобиль, эксперт счел целесообразным смотреть в сторону Lada Vesta с механической коробкой переключения передач, поскольку в пределах 1 миллиона рублей можно найти экземпляры с минимальным пробегом. Ковалев подчеркнул, что по уровню комфорта «механика» уступает «автомату», но у нее есть преимущества в виде простоты обслуживания и ремонта, что немаловажно в условиях ограниченного бюджета.
Собеседник издания добавил, что вышеупомянутые Solaris, Almera и Polo с «механикой» также могут стать хорошей альтернативой, ведь это надежные и понятные в эксплуатации автомобили, которые не перегружены электроникой.
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