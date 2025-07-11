Песков: в экономике России заметен дефицит кадров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что нехватка квалифицированных специалистов затрагивает все секторы российской экономики — от строительства до проектирования двигателей для самолетов.
В интервью изданию «Эксперт» пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос о кадровом голоде в журналистике. По его словам, проблема кадров не ограничивается одной лишь сферой медиа.
«Дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём», — сказал Песков.
Он также выразил мнение, что, если развивать нишу информации on-demand и хорошо её продавать, то уровень оплаты труда в журналистской сфере вырастет.
Ранее сообщалось, что Госдума в I чтении одобрила законопроект о платформенной экономике.