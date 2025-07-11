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Песков: в экономике России заметен дефицит кадров

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил о дефиците кадров в журналистике и российской экономике в целом.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что нехватка квалифицированных специалистов затрагивает все секторы российской экономики — от строительства до проектирования двигателей для самолетов.

В интервью изданию «Эксперт» пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос о кадровом голоде в журналистике. По его словам, проблема кадров не ограничивается одной лишь сферой медиа.

«Дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов. Это те реалии, в которых мы все живём», — сказал Песков.

Он также выразил мнение, что, если развивать нишу информации on-demand и хорошо её продавать, то уровень оплаты труда в журналистской сфере вырастет.

Ранее сообщалось, что Госдума в I чтении одобрила законопроект о платформенной экономике.

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