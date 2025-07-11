Нацбанк принял решение по базовой ставке

Внешнее инфляционное давление несколько ослабло из-за замедления инфляции в ключевом торговом-партнере — России. Мировые цены на продовольствие остаются высокими (за исключением зерновых). В развитых экономиках инфляция снижается с начала года, однако регуляторы отмечают растущую неопределенность. Ввиду этого, политика ведущих центральных банков остается осторожной и сдержанной. ЕЦБ продолжил снижение ставок для поддержания экономической активности, при этом, подчеркнув возросшие риски ценового давления. ФРС тем временем сохраняет паузу в снижении ставок в условиях неопределенности, связанной с изменениями в торговой и фискальной политиках. На фоне замедления инфляции Банк России в июне снизил ключевую ставку до 20% и отметил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году.