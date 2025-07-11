Банковские карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 12 июля

Как проинформировали в ОАО «АСБ Беларусбанк», в период с 2.00 до 2.30 будет недоступен сервис SMS-оповещения, включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV-, PIN-кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и пр.). В период с 3.00 до 3.30, а также с 4.00 до 5.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания банка.