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Банковские карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 12 июля

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 12 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службы банков.

Источник: БЕЛТА

Это связано с проведением Банковским процессинговым центром технологических работ.

Как проинформировали в ОАО «АСБ Беларусбанк», в период с 2.00 до 2.30 будет недоступен сервис SMS-оповещения, включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV-, PIN-кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет, кодов активации платежных приложений и пр.). В период с 3.00 до 3.30, а также с 4.00 до 5.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания банка.

Перерывы в обслуживании держателей платежных карточек возможны 12 июля и в ОАО «Белинвестбанк» — с 2.00 до 2.30 в работе сервиса SMS-оповещения, включая рассылку специальных сообщений, с 3.00 до 3.30 и с 4.00 до 5.00 — в обслуживании в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.

О кратковременных перерывах в обслуживании с 2.00 до 5.00 сообщил и ОАО «Белагропромбанк».

Банковские учреждения приносят извинения за временные неудобства.